Fortaleza vence o Guaraju, mas não empolga torcida

00:00 · 20.01.2017

Longe de apresentar o futebol que a torcida espera, o Fortaleza chegou à primeira vitória no Campeonato Cearense, ao derrotar o Guarani de Juazeiro por 1x 0, na noite de 4ª feira, 18/1,na Arena Castelão. O jogo valeu pela segunda rodada do Estadual e pela Taça dos Campeões Cearenses de 2017. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.