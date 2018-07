00:00 · 14.07.2018

Até o fim do ano, o Aeroporto Internacional Pinto Martins contará com 19 voos semanais, diretos de Fortaleza, para as cidades de Miami e Orlando, nos EUA, além de duas frequências, por semana, da Copa Airlines. Reflexo desse mercado concorrido é o valor dos bilhetes, que estão em queda, entre, R$ 1.320 e R$ 1.620, ida e volta, para os dois destinos da Flórida, nos períodos de setembro e novembro.

