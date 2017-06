00:00 · 09.06.2017

A Construtora Colmeia está projetando um edifício residencial de 150 metros de altura e 52 andares, a ser construído nos próximo anos, no bairro do Mucuripe, em Fortaleza. Cada um dos 46 apartamentos terá 600 m² de área e preços estimados em R$ 7 milhões. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.