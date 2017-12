Fortaleza monta hotel da pré-temporada

00:00 · 13.12.2017

A matéria mais lida de terça-feira (12) é da editoria do Jogada. A matéria aborda que os alojamentos do Estádio Alcides Santos, sede do Fortaleza, passaram por reformas para receber os jogadores no próximo dia 18, quando se inicia a pré-temporada. O técnico Rogério Ceni será o comandante do time para a próxima temporada.