00:00 · 22.12.2017

A matéria mais lida dessa quinta-feira (21), no jornal Diário do Nordeste, foi do caderno Tur. O conteúdo destaca que pelo menos 650 mil turistas devem virar o ano no Ceará. Na praia ou nos clubes, 2018 chega em clima de otimismo. O grande destaque é o Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. A festa atrai turistas e reúne um milhão de pessoas.