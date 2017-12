Fortaleza insiste com atacante Alan Mineiro

00:00 · 14.12.2017

A matéria mais lida da última terça-feira (12) foi da editoria Jogada. O conteúdo aborda o desejo do Fortaleza em contratar o atacante Alan Mineiro. O atleta pertence ao Corinthians e é um jogador caro para os padrões do Fortaleza. Assim sendo, o clube pretende fazer uma parceria com o empresário do atleta para viabilizar a contratação.