Fortaleza educadora

00:00 · 14.10.2017

Quando caminhamos pelas ruas de uma cidade, somos bombardeados por informações. A comunicação nem sempre consegue integrar grupos e interesses em comum. Mesmo estando em tudo, ela manifesta-se através das pessoas, que são locutoras diretas e indiretas. Nesse contexto de símbolos, a sinalização das ruas permite disciplinar e fazer o trânsito de pessoas e veículos fluir. A comunicação publicitária das lojas é um convite ao consumo de produtos e serviços. Tudo isso é gerado como elementos urbanos, sendo a cidade um território vivo e pulsante. As mensagens às quais somos expostos em nosso cotidiano alteram nossa visão de mundo, penetram, internalizam e interferem em questões de ordem éticas e cognitivas. A cidade nos educa, um tipo de educação que depende dessa disputa constante de sentido e de valores, que casam em um conteúdo e forma. A educação escolar constitui um processo de formação cultural mais amplo, que necessita de um ambiente pensado de maneira mais responsável, que possibilite ampliar a qualidade da formação integral dos indivíduos, a fim de contribuir no viés de uma perspectiva humanizadora. A formação não inicia nem acaba na escola, tampouco nos títulos conquistados em centros avançados de estudos; ela é uma constante, deve ser contínua e atenta aos desafios do indivíduo e da sociedade. Urgenciamos uma cidade educadora. Que em nossas ruas possamos encontrar e nos conectar com mais beleza, gentileza e civilidade. Precisamos estabelecer, de fato, uma comunicação unificadora, mais pela diversidade transparente e dialógica que nossos anseios individuais.

Mardônio Barros

Produtor cultural