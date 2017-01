Finado TCM

00:00 · 07.01.2017

O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará - TCM é um morto vivo. Abatido por Emenda à Constituição, foi ressuscitado por obra e graça de liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia, presidente do STF. Todavia, a suprema Corte, mercê de atabalhoadas decisões recentes, tem colocado a segurança jurídica em cheque. Porém, Roma locuta causa finita. O STF falou, está falado. Será? A decisão monocrática ainda vai a Pleno. Ademais, consoante a lídima lição do mestre Adriano Pinto, entre outros dados, a ministra "não considerou o risco de dano reverso, qual seja o efeito da desmobilização das providências operacionais já deflagradas à transição, o custo financeiro adicional da suspensão determinada". Se o demandante fosse pessoa física, o acolhimento do pedido diria do acerto da decisão. Tal, porém, não ocorre quando se trata de "situação litigiosa envolvendo órgãos estatais ou entidades corporativas, quando não está em jogo a preservação de direitos subjetivos de pessoas, especialmente aqueles que afetem sua capacidade de subsistência"(AP).

A extinção do TCM/CE assemelha-se ao episódio bíblico da ressurreição de Lázaro (Ev. João, 11. 1-46). O morto já 'cheirava mal' quando Cristo o ressuscitou. Um ato para demonstrar capacidade miraculosa do Filho de Deus. Depois, Lázaro, como todo humano, morreu definitivamente. A sociedade almeja que o TCM, velho cabide de empregos, cenário de acomodações político-partidárias, seja definitivamente extinto.

Barros Alves

Poeta e escritor