00:00 · 07.07.2018

Usuários não correntistas serão os mais penalizados com o fim do contrato da Caixa com a Enel, para recebimento das contas de energia elétrica nas casas lotéricas, a partir de 5 de agosto. Esta matéria, de 2/7, foi a terceira mais lida da semana no Diário do Nordeste.