Filho de Bonner sofre acidente de carro no Rio

00:00 · 04.01.2017

O jovem Vinícius Bonemer, 19, filho dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, sofreu um acidente de carro na manhã de terça-feira, no Rio de Janeiro. O veículo em que ele estava colidiu com um ônibus e um caminhão na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio, no interior do Estado. Esta foi a notícia mais comentada de ontem.