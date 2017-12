Feliz Natal!

00:00 · 23.12.2017

Todos os anos os povos antigos tinham algo importante a comemorar: o solstício de inverno. Eram sagrados os festejos do fim de cada interstício, como são sagrados os marcos de transição da natureza. Portanto, a história do Natal teve início, na verdade, pelo menos quatro mil anos antes do nascimento de Cristo. No plano social, antes de mesmo de existir, já era comemorado o dezembro no modelo de encantamento pela vida, sentimentos renovados de amizade e bem-querer entre familiares, vizinhos e convivas das diferentes hordas. Aliás, o ato de celebrar a noite mais longa do ano é tão antigo quanto à nossa civilização.

Conforme os historiadores, o homem começava a dominar a agricultura e a observação do retorno de dezembro, registrando os dias mais longos; significava a certeza de colheitas boas no ano seguinte. Eis, então, o motivo para festejar. Na Mesopotâmia, a celebração do Zagnuk durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, enquanto os povos antigos da Grã-Bretanha promoviam o forrobodó em volta de Stonehenge, um monumento que começou a ser erguido em 3100 a.C. Para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano.

Em Roma a comemoração de Mitra, uma espécie de deus da luz, no 25 de dezembro, represtinava os festejos do velho solstício de inverno. Maistarde o evento ganhou uma celebração exclusiva: o Festival do Sol Invicto que, por sua vez, derivou outra farra dedicada ao solstício: a Saturnália (alusão a saturno o senhor da agricultura).

Lembram os cronistas sobre esse festejo: "O ponto inicial dessa comemoração eram a adoração, regalos, prendas e sacrifícios aos deuses. Dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes". Fato é que as datas religiosas importantes para os primeiros seguidores de Jesus se restringiam a celebrar o seu doloroso martírio: a Sexta-Feira Santa (crucificação) e a Páscoa (ressureição). Líderes da Igreja pensaram em ampliar a adoração por nosso Santo Maior. Que tal comemorar o seu nascimento? Como não havia referência nos testamentos da data certa em que Cristo veio ao mundo, os fiéis de Roma decidiram que a comemoração do solstício era a data de seu natalício. A partir do século quatro, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, o Festival do Sol Invicto começou a cambiar de homenageado. O interessante em tudo isso é que a comemoração de dezembro decorreu de significativo contraste entre o feriado social (fim dos trabalhos na lavoura), o papel econômico destes festejos (as confraternizações,as trocas de presentes) e o cristianismo, que, curiosamente, se instaurou de forma multicultural e sensível, no âmbito de uma sociedade diversificada em termos religiosos. "Feliz Navidad", dizem os europeus; "Merry Christmes", falam os ingleses e nós, colonos em termos de idioma, desejamos como os portugueses: "Feliz Natal!

Durval Aires Filho. Desembargador