00:00 · 18.01.2017

O jovem casal, João Victor Catunda e Michelly Damin, e os dois filhos, uma menina de 12 anos e um bebê de 5 meses, todos mortos em trágico acidente, em Flores de Goiás (GO), quando voltavam das férias em Fortaleza, foram sepultados 2ª feira, 16/1, em Guarantã do Norte (MT). Ontem, este foi o post mais comentado nas redes sociais do Diário do Nordeste.