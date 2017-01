Falhas na transparência

00:00 · 07.01.2017

A Lei de Acesso à Informação foi instituída com o objetivo de fortalecer a Lei da Transparência, que já estabelecia, na prática, a obrigatoriedade da criação dos portais na Internet providos com informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos. A medida se configurou uma ferramenta primordial à fiscalização dos recursos públicos e ao exercício da cidadania. Muitos municípios, embora tenham resistido fortemente no início a aplicar as suas normas, conseguiram evoluir na área e exibem aos cidadãos prestações de contas e relatórios detalhados.

As falhas persistem, contudo. O balanço divulgado pelo Tribunal de Contas dos Municípios revela que os problemas detectados nos portais da transparência das prefeituras e câmaras municipais no Ceará cresceram 157% no segundo semestre de 2016 em comparação com igual período de 2015. De julho a dezembro, foram constatadas 138 irregularidades em 2015 e 354 no ano passado.

Dentre as principais deficiências apontadas pelo levantamento, destaca-se o complexo nível de compreensão das informações postas à disposição do público. Desde que a Lei do Acesso à Informação passou a vigorar, tornou-se desafio permanente garantir que os portais de transparência mantidos pelos municípios sejam mais claros e didáticos possíveis, a fim de a sociedade entender desde o processo de arrecadação até ao de aplicação do dinheiro público, além de outras informações de interesse geral.

As imperfeições anotadas não se justificam, pois as gestões municipais dispuseram de tempo considerável para atender às exigências antes de sofrer qualquer penalidade. A União, os estados e as cidades com mais de 100 mil habitantes tiveram um ano para se adequar. Para os municípios com porte demográfico entre 100 mil e 50 mil pessoas, o prazo foi de dois anos; enquanto cidades com menos de 50 mil habitantes obtiveram quatro anos para cumprir os requisitos legais.

A realidade em outros estados se apresenta ainda mais grave. Em levantamento realizado pelo Ministério Público Federal, para medir a escala de transparência nas administrações estaduais e municipais, o Ceará figura como o Estado mais bem avaliado, ao lado de Rondônia e Espírito Santo. O estudo foi elaborado com base nos questionários desenvolvidos pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla), iniciativa criada pelo Ministério da Justiça em 2003, para identificar e propor solução às limitações nas estratégias de ofensiva contra a malversação dos recursos públicos.

A baixa qualidade dos portais é também reflexo da vulnerabilidade estrutural dos órgãos de controle interno notória em vários municípios. Muitas cidades, em face da escassez orçamentária e por classificarem tais gastos como itens secundários, adiam a almejada ampliação dos investimentos em mecanismos de fiscalização e combate à corrupção.

Mesmo com os progressos das leis da Transparência e de Acesso à Informação, o futuro dos órgãos de controladoria em todo o País depende de como se comporta individualmente cada gestor.

Equipar os órgãos de controle interno com servidores capacitados para exercerem as funções inerentes ao cargo é providência inadiável. O serviço disseminado no âmbito federal e estadual é essencial para qualificar os gastos públicos e eliminar os desperdícios. A sociedade não pode ser tolhida em seu dever cívico de cobrar das autoridades o respeito aos marcos constitucionais importantes no combate à corrupção.