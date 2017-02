Falhas de fiscalização

00:00 · 06.02.2017

As ações de combate ao trabalho escravo desenvolvidas no Brasil já foram classificadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como referência global no enfrentamento ao problema que submete milhões de pessoas a condições de extrema vulnerabilidade. Nos últimos 10 anos, 556 pessoas foram resgatadas no Ceará de situações análogas ao regime escravo. Essa quantidade caiu muito no ano passado: não pelo recuo da prática criminosa, o que seria ideal, porém pela queda no ritmo da fiscalização.

Balanço divulgado pela Superintendência Regional do Trabalho no Ceará revelou que o total de libertações foi reduzido de 70, em 2015, para apenas três pessoas resgatadas em 2016. A diminuição brusca foi atribuída pelo órgão, sobretudo, à greve dos auditores responsáveis pelas fiscalizações. Com a paralisação da categoria, que se estendeu por quase todo o segundo semestre, a vigilância se limitou apenas à área urbana e ignorou as zonas rurais, onde a incidência dos casos é superior. No ano passado, os únicos registros ocorreram na Praia de Iracema e no Centro de Fortaleza.

O combate à exploração do trabalho se torna mais complexo pelas dificuldades das autoridades em convencerem as vítimas a deixarem a humilhante condição. Com a escalada do desemprego, parte dos trabalhadores passou a aceitar processos degradantes de submissão por não haver outras alternativas para garantir a própria sobrevivência.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no quarto trimestre de 2016, o desemprego atingiu a taxa média de 12%, alcançando a maior marca da série do indicador, estabelecido em 2012. De outubro a dezembro, o Brasil somou 12,3 milhões de indivíduos sem emprego.

Em contrapartida, os dispositivos legais são claros nas sanções que devem ser aplicadas a quem cometer infrações relacionadas à exploração do trabalho. Subjugar o trabalhador a jornadas exaustivas, a tarefas forçadas e a condições degradantes pode resultar em pena de reclusão que varia de 2 a 8 anos. A legislação prevê ainda o pagamento de multa pecuniária para coibir a prática.

Cabe às autoridades se aprofundarem nos estudos referentes ao tema para que seja levantado o perfil das vítimas de condições semelhantes ao trabalho escravo. Vale ressaltar que, em todo o Brasil, 95% das pessoas libertadas são homens, estando a maioria inserida na faixa etária entre 18 e 44 anos. As deficiências da educação influem decisivamente na exploração do trabalho degradante no País, bastando observar que 33% dos resgatados eram analfabetos, enquanto outros 39% concluíram somente o ensino fundamental.

Dentre as medidas de prevenção e repressão, o Ceará terá como principal frente em 2017 a regulamentação, por decreto, do Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. A proposta, que está em debate desde o fim do ano passado, contém orientações a serem cumpridas a curto e médio prazos e conte mpla recomendações com projetos a serem implantados de modo contínuo. No rol das iniciativas, destacam-se a criação de uma base de dados, que reúna as informações dos agentes responsáveis para auxiliar no enfrentamento, e a inclusão de conteúdos didáticos nas escolas públicas para alertar os jovens sobre os perigos dessa situação aviltante.

É intolerável que, num mundo com a civilização de alta tecnologia, ainda persistam focos de trabalho escravo. O poder público deve envidar todos os esforços para remover essa chaga social.