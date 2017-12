Falando de paz

00:00 · 20.12.2017

A verdadeira paz só é possível se construída no recesso da família, hoje ampliada e diversificada alem daquele padrão secularmente adotado e conhecido - pai, mãe e filhos. Mas sem a busca da harmonia, sem os exemplos de amor ao próximo, principalmente aos mais carentes, sem respeito à vida nas suas manifestas formas, a paz se transforma em mera utopia, em algo para sonhadores e poetas. Sem capacidade de renúncia, com todos os sentidos voltados tão só para o poder do ter e do consumismo insaciável - a paz estará cada vez mais distante dos corações. Pois a paz nasce e cresce nos corações. Cristo, após a ressurreição, apareceu aos apóstolos reunidos, sempre com a saudação divina: a paz esteja convosco. Nunca se falou tanto em paz, como atualmente, e nunca se viu o mundo tão conturbado, violento, sanguinário, ceifador de vidas inocentes - de crianças, de idosos e de milhares de civis. O Direito geme sob o peso de atrocidades indescritíveis e torturas horripilantes. No Brasil, o quadro é dantesco - está em todas as cidades e ocupa todos os espaços. Jovens morrem como moscas, por morte matada e pelo efeito das drogas. Mulheres são violentadas e estupradas. Crianças mortas com requintes de perversidade. O medo ronda e o temor habita os corações. Vive-se uma guerra civil não declarada, com grupos se digladiando e impondo restrições à liberdade de ir e vir entre zonas dominadas pelo crime.

Se a paz nasce na família, a escola é o terreno fértil para ela crescer e frutificar. A escola de qualidade, a escola de tempo integral, a escola pública valorizada, eis a solução urgente para o caos.

Eduardo Fontes. Jornalista e administrador