00:00 · 07.05.2018

Antes de realizar um show em Brasília no sábado (5), Fagner afirmou, em entrevista ao G1, que a classe artística deve abrir mão da atuação na política e se voltar para os processos criativos. O cantor disse que errou ao apoiar Aécio Neves em 2014, quando o tucano concorreu à Presidência. Esta foi a matéria mais comentada nas redes sociais do Diário do Nordeste.