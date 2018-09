Facebook & Twitter

00:00 · 15.09.2018

Mais compartilhada

Ciro diz que fala de Villas Bôas poderia lhe render a demissão

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse na 4ª feira, 12/9, em sabatina no jornal "O Globo", que, em seu governo, o Gen. Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército, teria sido demitido por sua fala pública sobre a instabilidade política no Brasil.

Mais comentada

Safadão grava vídeo para explicar intrigas entre Thyane e Mileide

Em meio às intrigas entre a ex-mulher Mileide Mihaile e a atual Thyane Dantas, o cantor Wesley Safadão fez uma série de vídeos no Instagram, na terça-feira, 11/9, para se posicionar sobre as discussões das duas e que não tem a ver com a pensão do filho.

Mais curtida da semana

Brigas de Thyane e Mileide se espalham nas redes

As polêmicas envolvendo Thyane e Mileide Mihaile ganharam um novo capítulo no domingo, 9/9, após a divulgação de dois vídeos. Um deles é de uma ligação telefônica em que elas discutem. As imagens viralizaram nas redes sociais e geraram controvérsias entre os fãs das duas beldades .