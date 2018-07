Facebook & Twitter:

00:00 · 14.07.2018

Mais compartilhada

Caetanos de Cima, em Amotada: um paraíso no litoral do Ceará

Distante 157 Km de Fortaleza, com praias sossegadas e exuberantes, Amontada é um paraíso no litoral do Ceará. Dentre elas está Caetanos de Cima, que abriga os lençóis cearenses, região com piscinas naturais de rara beleza e tranquilidade.

Mais comentada

Wesley Safadão doa duas camisas para o leilão do Fortal Solidário

Presença garantida no segundo dia do Fortal deste ano, no Bloco "Vai Safadão", o cantor Wesley Safadão doou duas camisas usadas no DVD “WS em Casa” e “WS in Miami Beach” para o leilão solidário do Fortal 2018.

Mais curtida da semana

Mileide: ‘Flagrei Safadão em motel com Thyane’

A influenciadora digital Mileide Mihaile afirmou, em entrevista publicada no YouTube, na terça-feira, 12/7, que já flagrou o ex-marido, o cantor Wesley Safadão, a traindo em um motel de Fortaleza, com a atual esposa, Thyane Dantas. Mileide foi casada com o cantor por oito anos.