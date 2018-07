Facebook & Twitter

00:00 · 07.07.2018

Mais compartilhada

Edital de concurso para docentes do Estado sai em 20 de julho

Previsto para junho, o lançamento do edital do concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino será feito pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), no dia 20 próximo. O certame tem 2.500 vagas.

Mais comentada

Bolsonaro se esconde em banheiro para evitar xingamentos em SP

Chamado insistentemente de 'lixo' por uma passageira, na sala de embarque do Aeroporto de Congonhas, na terça-feira, 3/7, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) teve que se esconder no banheiro, para escapar de xingamentos.

Mais curtida da semana

Bruna e Neymar vão morar juntos em Paris

A atriz Bruna Marquezine e Neymar vão morar juntos em Paris, onde o atleta joga pelo Paris Saint-Germain. A mudança está prevista para agosto, que é quando o jogador retorna para a cidade, e Bruna encerra as filmagens na novela "Deus Salve o Rei", da TV Globo.