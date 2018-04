Facebook e Twitter

00:00 · 28.04.2018

Mais compartilhada

Ceará tem 61% da população infantil vivendo na pobreza

No Ceará, 61% da população de 0 a 14 anos - cerca de 1,2 milhão de pessoas - vivem na pobreza, numa classe de rendimento mensal domiciliar per capita de até meio salário mínimo. O Estado ocupa a terceira colocação do ranking nacional.

Bit.Ly/Cearápobrezainfantil

Mais comentada

Diretor do Fortaleza é assassinado em 'saidinha bancária'

O diretor de Esportes Amadores e Olímpicos do Fortaleza, Roberto Mamede Studart Soares, foi morto na tarde de 2ª feira 23/4, ao sair de uma agência bancária, entre a Avenida Santos Dumont e a Rua Júlio Azevedo, no Papicu, em Fortaleza.

Bit.Ly/DiretordoFortalezaassassinado

Mais curtida da semana

Ceará: sete concursos ofertam 3,4 mil vagas

As prefeituras de Fortaleza, Eusébio, Sobral, Campos Sales e Itarema e os órgãos estaduais, Funceme e Uece estão com inscrições abertas em sete concursos para diversos níveis. No total, estão sendo ofertadas 3,4 mil vagas. Há salários de até 13,7 mil mensais.

Bit.Ly/ConcursosnoCeará2018