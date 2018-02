Facebook e Twitter

00:00 · 24.02.2018

Mais compartilhada

Morre adolescente queimada pelo próprio pai em Assaré

Após 12 dias do incêndio que chocou os moradores de Assaré, no Cariri, a estudante Juliana Oliveira, 18 anos, faleceu no dia 21/2. Ela estava internada, desde o dia 10/2, no Centro de Tratamento de Queimados, do IJF, em Fortaleza.

http://bit.Ly/jovemqueimadaemAssaré

Mais comentada

Cláudio 'Boy', outro membro do PCC, foi preso em São Paulo

Aos poucos as coisas vão clareando e as peças do xadrez vão se encaixando. Um terceiro agente do PCC, Claudiney Rodrigues de Souza, o 'Cláudio Boy', 36, e que também residia em Fortaleza, foi preso na 2ª feira, 19/2, pela PF, em São Paulo.

http://bit.Ly/CláudioboypresoemSampa

Mais curtida da semana

Fortaleza vivencia um surto de conjuntivite

Com a mudança climática e a incidência de chuvas em fevereiro, as emergências oftalmológicas estão com grande movimentação e já está sendo caracterizada como um surto. Conjuntivite é um vírus que pode causar de leves irritações até graves sequelas aos olhos.

http://bit.Ly/ConjuntiviteFortal