Facebook e Twitter

Mais compartilhada

Clientes são agredidos por seguranças na barraca Guarderia

A confusão aconteceu na noite do último sábado (9), na barrca Guarderia Brasil, na Praia do Futuro. Os dois irmãos dizem que sofreram ofensas racistas. Dias depois do acontecimento, a Barraca disse que ia apurar o caso e disse desconfiar de armação

Mais comentada

Bolsonaro empregou a mulher na Câmara

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ) empregou por um ano e dois meses a atual mulher, Michelle, em seu próprio gabinete na Câmara. No período, ela ainda foi promovida. A contratação e a promoção fizeram Michelle ter seu salário quase triplicado

Mais curtida

Retorno do Ceará Music está confirmado

O evento voltará com uma nova cara e atrações musicais que flertam com outros estilos, além do pop e rock, que sempre foi o DNA do Festival. A data do retorno ainda não foi definida, mas há indícios que seja no segundo semestre de 2018

