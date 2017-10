Facebook e Twitter

00:00 · 14.10.2017

Abertas as inscrições de concurso para 383 cargos do Detran-CE

Estão abertas até o dia 24 de novembro próximo, as inscrições para o concurso público do Detran-CE, para preenchimento de 383 cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior, às Unidades Regionais de Fortaleza e no Interior do Estado.

Ben&Jerry's inaugura loja e distribui sorvete gratuitamente

Centenas de pessoas compareceram à inauguração da sorveteria Ben&Jerry's, na tarde de segunda-feira, 9/10, para a aproveitar ação promocional da empresa, que distribuiu sorvete de graça, em um shopping de Fortaleza.

Estado vai abrir seleção para docentes em 2018

O Governo do Estado promete realizar em 2018, concurso para professores do ensino médio da capital e interior. O anúncio foi feito por Camilo Santana, na 2ªfeira, 9/10. Os novos docentes atuarão nas novas escolas que devem ser inauguradas no Ceará até o próximo ano.

