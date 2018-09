00:00 · 18.09.2018

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) realizou um ataque à rival Guardiões do Estado (GDE), para tomar um território para o tráfico de drogas, no bairro São Miguel, em Caucaia, no domingo,16/9. Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

