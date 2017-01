EUA: Trump presidente

00:00 · 21.01.2017

Diante de uma nação dividida após uma disputa eleitoral hostil, Donald J. Trump tomou posse, ontem, como o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Antes mesmo de impor alguma medida como chefe máximo da maior potência mundial, o empresário assume a Casa Branca com um recorde de impopularidade, desde que aprovado por apenas 40% da população. Seu discurso inaugural foi agressivo, reiterando as promessas de campanha em favor do protecionismo e contra o livre comércio, apelo ao nacionalismo e ameaça de xenofobia. O presidente Trump já começa provocando tensão e incertezas generalizadas.

O ato solene de posse, oficializado em Washington, concretizou algo que, há pouco, parecia surreal. Sem experiência política, o magnata nova-iorquino era uma aposta improvável nas primárias do Partido Republicano, mas com um discurso populista conseguiu conquistar muitos simpatizantes insatisfeitos com os rumos do país. Sob a legenda de "fazer a América grande de novo", venceu a democrata concorrente Hillary Clinton em uma disputa apertada, com resultado não previsto pelas pesquisas.

As desconfianças quanto ao novo governo foram dilatadas após os serviços de inteligência dos EUA afirmarem que a Rússia teve interferência na vitória de Trump, por meio de ataques cibernéticos que expuseram e-mails da adversária.

O discurso polêmico alimentado durante a campanha traz uma série de expectativas em relação à nova administração, em diferentes assuntos de interesse global. A rigidez com a imigração, uma das bandeiras do republicano, pode afetar milhões de estrangeiros que vivem nos Estados Unidos. Para evitar a entrada de ilegais no território americano, Trump vai construir um muro na fronteira com o México, o que deverá se tornar um monumento de segregação.

As relações diplomáticas também podem ser sacudidas. Como empresário, candidato e até presidente-eleito, Trump mostrou-se pouco cuidadoso em suas declarações, que agora terão o poder de influenciar os mercados de ações e impactar fortemente o relacionamento entre os países. Se seu caráter intempestivo continuar aflorado durante o mandato, existe o temor de repercussões negativas e estresse entre as nações.

A rejeição à globalização é outro ponto de atenção, o qual, caso se materialize em decisões efetivas, deve modificar a ordem mundial que se formou nas últimas décadas. O isolamento econômico e político dos Estados Unidos, içado pela opção presidencial de protecionismo e independência quanto aos demais atores externos, pode desencadear desdobramentos expressivos na comunidade internacional, inclusive no Brasil.

Do ponto de vista econômico, Trump promete uma revolução no mercado de trabalho doméstico, afiançando que será "o maior produtor de empregos" da história. Para tal, vai estimular que as empresas estadunidenses criem vagas internamente, em vez de abrir oportunidades em outros países. Se os EUA centralizarem os investimentos, os emergentes tendem a perder força na conjuntura financeira mundial, o que seria prejudicial neste momento para o Brasil.

As dúvidas sobre o que está por vir são muitas e só serão elucidadas com o tempo. Prevalece, porém, a certeza de que Donald Trump não é uma figura de meios termos, discrição e coadjuvantismo. Deve lançar mão de medidas históricas, de grande impacto para o futuro não só dos Estados Unidos, mas de todo o globo. Os próximos quatro anos dirão se ele é um gênio ou um charlatão.