00:00 · 02.02.2017

Morador do Eusébio, com uma série de obstáculos, como Transtorno de Déficit de Atenção (TDH) à dificuldade de locomoção, o estudante recém-saído do ensino médio, Felipe Mazza de Lima, 17, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) com 740 pontos obtidos no Enem. Esta matéria da editoria de Cidade foi a mais lida no Diário do Nordeste, ontem.