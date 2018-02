00:00 · 26.02.2018

A estrutura superior do Clube 360, uma casa de shows situada no bairro Siqueira, desabou na manhã deste domingo (25), em decorrência de falha em uma obra que estava sendo executada. O local iria receber uma apresentação da cantora Jojo Toddynho, mas será interditado. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.