Estratégias para 2040

00:00 · 24.12.2016

O planejamento de longo prazo é vital para embasar o desenvolvimento de maneira ordenada. Uma cidade precisa ser pensada para além do mandato de um prefeito, com programas consistentes a serem perseguidos por todas as administrações, a fim de que áreas fundamentais do município sejam regidas com base em metas aprofundadas, e não se resumam apenas a receber ações paliativas. Com o Plano Fortaleza 2040, lançado no último dia 19, após quase três anos de estudo, a Capital passa a ter um caminho traçado para os próximos 24 anos, com imensos desafios pela frente.

Dividido em módulos quadrienais, com cronograma estabelecido para as próximas seis gestões do Executivo, o plano estratégico aborda diversos assuntos relevantes para a Cidade, como cultura, educação, saúde, economia, energia, urbanismo, meio ambiente, inclusão social, mobilidade, dentre outros. Alguns dos objetivos expostos são exequíveis no curto prazo, outros em médio prazo e há ainda os que precisarão de mais de duas décadas para serem conquistados.

Com mais de 2,5 milhões de habitantes, a Cidade demorou a ter um plano que contemplasse diferentes áreas de forma integrada. Tal carência foi sentida sobretudo nos anos de vertiginosa expansão demográfica, a qual ocorreu sem planejamento habitacional e social, e cujas consequências são sentidas até hoje por todo o seu território.

Diante do acúmulo histórico dessa falta de rumo ou desordenamento, são extraordinárias as dificuldades de solucionar problemas complexos e de modernizar de modo a preparar a cidade para o futuro, especialmente em virtude da crise financeira, que tem enfraquecido os investimentos. Portanto, deve haver o máximo rigor com as metas estabelecidas para que o Fortaleza 2040 não se torne um documento meramente ilustrativo. Na prática, evidentemente, nem todas as propostas sairão do campo ideal, contudo, aquelas significativas e urgentes para a população precisam ser concretizadas. O acompanhamento das medidas deve ser feito sistematicamente pelas equipes responsáveis, inclusive, com participação e cobrança popular.

Dentre as vastas demandas essenciais para que o Município não chegue a 2040 desprevenido, estão as concernentes aos campos energético e ambiental. É preciso que a Cidade diversifique as fontes de energia utilizadas o quanto antes, focando em matrizes renováveis e abundantes e agregando as úteis medidas de sustentabilidade. Há ainda questões elementares a serem resolvidas, como o saneamento básico universalizado e a coleta de lixo otimizada.

Não satisfará a Fortaleza do futuro ser economicamente forte, se não existir ambiente propício ao bom convívio da comunidade e sua relação com a própria cidade. Dessa forma, é importante que haja uma aproximação nos anos que virão do cidadão com os equipamentos que a Capital oferece. Para tal, cabem múltiplas iniciativas em prol da segurança e investimentos em melhorias no espaço público, a fim de que este seja ocupado de forma mais efetiva. Ademais, o transporte integrado é outro ponto que precisa ser acelerado. Uma metrópole de tal dimensão não pode prescindir de uma malha metroviária ampla, em confluência com os outros modais.

O fato de realizar pesquisas e estruturar metas para o futuro de Fortaleza já mostra o anseio de refletir os problemas e potenciais da cidade para além dos aspectos imediatistas e provisórios. Cuide-se para que as aspirações contidas no Plano não fiquem apenas no papel.