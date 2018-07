Estado deteriorado

00:00 · 11.07.2018

Face ao festival de corrupção endêmica que, lamentavelmente, tomou de conta do Brasil, "tornou-se voz comum alguém afirmar que não mais tolera falar de política", esquecendo que, no estado de direito democrático, a política se constitui no alicerce de uma democracia a serviço do bem-estar social de um povo.

Muitos não querem nem assistir aos noticiários transmitidos pela TV, nem lerem jornais, revistas, porque só se fala em política, políticos corruptos, roubalheria, prisões, Lava Jato, impunidade, clientelismo, ladroagem, petrolão, obras superfaturadas, enfim, uma crise que está deixando o País num "Estado Deteriorizado".

Oportuno o pensamento do filósofo Aristóteles (nascido em 384 a.C): "dentre as características da natureza política humana, encontramos o conceito de animal político que fala, pensa, tem a necessidade natural de conviver em sociedade".

Em síntese : os indivíduos da sociedade não são autossuficientes, isoladamente, necessitam nela estarem integrados urgindo uma necessidade de se conhecer seu ambiente político.

Num regime democrático, cada cidadão é responsável para escolher políticos de "ficha limpa", honrados, comprometidos com as necessidades sociais da população e igualdade de todos perante as nossas leis.

Para cientistas políticos, a sociedade brasileira necessita de governantes honestos, líderes autênticos, probos e competentes. Concordo. Portanto, precisamos entender o real significado da política e exercermos a nossa cidadania, agora e quando das próximas eleições, que se aproximam. Saibamos valorizar o nosso voto.

Bosco Gonçalves

Escritor