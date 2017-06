00:00 · 13.06.2017

Pelo menos R$ 30 milhões, por mês, são aplicados pelo governo do Estado para manter cerca de 20 mil presos nas penitenciárias cearenses. Os recursos são aplicados em alimentação, serviços gerais da unidades, na assistência à saúde, vestuário, no pagamento de pessoal etc. Esta foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.