Escola e proteção social

00:00 · 10.06.2017

A base curricular pública está bem estabelecida na educação infantil e no ensino fundamental do Ceará. Essas fases da educação básica tornaram-se referência nos últimos dez anos, com a implementação e ampliação do Programa da Alfabetização na Idade Certa (Paic), que nasceu em Sobral, consolidou-se política de governo estadual e passou a ser referência também nacional. Ao longo da última década, adequar a idade e a série do aluno tornou-se um de seus principais desígnios. Os resultados surgiram e se potencializaram, embora com desafios ainda por transpor, especialmente, no contexto do Ensino Médio, em que se manifesta sua grande precariedade.

Nesse período, que compreende o 9º ao 3º ano, o jovem depara-se com questionamentos relativos à própria identidade e às trocas sociais que vão além do ambiente escolar e do agregado familiar. Também durante esses anos, o adolescente passa por uma série de fases, que vão desde o alumbramento de ter ultrapassado a infância até o desengano de perceber que o coroamento da profissão é um caminho que nem sequer começou, além das próprias dificuldades da prática curricular e ingresso na universidade. Nesse cenário, a figura do professor não é mais a do protagonista de todo o processo. Em paralelo, o resultado do desempenho estudantil não está exclusivamente sob a responsabilidade do docente ou do esforço paterno e materno.

Nesse período da aprendizagem, apresentam-se as responsabilidades externas. Enquanto ao núcleo familiar cabe o dever de zelar pela integridade moral, educacional e afetiva desse jovem, o Estado deve garantir o direito à educação em sua totalidade, com disponibilidade obrigatória e gratuita do ensino, a fim de que as famílias garantam a instrução básica de seus filhos. Mas em face de vulnerabilidade social do ambiente, a escola assume também o papel de proteger o jovem, a fim de que não ocorra a evasão diante da necessidade de trabalhar, da falta de estímulo pessoal, da necessidade de professores bem qualificados e dos problemas que envolvem mobilidade, saúde e infraestrutura públicas.

O fundamento dessa garantia está na Constituição Federal: "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb), em 2007, o desempenho dos primeiros anos escolares era deficitário. O total de 32,8% das crianças completava oito anos sem saber ler ou escrever, mesmo estando na escola. Já em 2016, o mesmo indicador mostra que 73,9% têm nível desejado de aprendizado. Além disso, das 100 melhores escolas públicas do País, 77 estão no Ceará.

Se os objetivos na infância estão sendo alcançados satisfatoriamente, esse processo precisa se fortalecer na adolescência, porque a configuração é oposta no Ensino Médio. A defasagem de quem permanece na escola é profunda e acarreta alto índice de abandono nessa etapa.

Por isso, a escola, que busca proteger e manter o jovem estudando, mesmo em situação de vulnerabilidade social, precisa assumir uma função mais abrangente e transformadora. É necessário ajustar esse descompasso através de ações que desenvolvam a consciência nas famílias e na comunidade, criando medidas de apoio, estímulo e proteção para o jovem perceber a escola como confiável agente de transformação social.