Escândalo olímpico

00:00 · 10.10.2017

A prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, evidencia, de forma irrefutável, o fracasso histórico dos Jogos realizados no Rio de Janeiro em 2016, fora das quadras, arenas, campos e ginásios. Para aquela Cidade e mesmo para o País, a Olimpíada deixou consequências desastrosas ao lado de um legado produtivo irrisório. Evento cujos princípios centrais são tão nobres - o espírito esportivo, a perseverança e o valor individual transmitidos e cultivados desde a Grécia Antiga -, acabou por ser utilizado politicamente de maneira escusa.

Batizada de "Unfair Play" (Jogo Sujo, na tradução), a operação da Polícia Federal que culminou na prisão de Nuzman é um desdobramento da Lava-Jato e investiga a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio como sede do evento. Segundo as investigações, Nuzman é suspeito de intermediar tais negociações ilícitas. Leonardo Gryner, ex-diretor de operações do comitê Rio 2016, também foi preso na semana passada.

O enriquecimento ilegítimo dos envolvidos contrasta com a devastadora pobreza que tomou conta do Rio de Janeiro, cidade que gastou o que não possuía para bancar a Olimpíada.

Em vez de ser uma grande divisa transformadora, a solenidade esportiva esfarrapou ainda mais a condição fiscal do Município e do Estado, funcionando como um mecanismo de desvio de dinheiro público e pagamento de propina.

Quanto ao esporte brasileiro, a tendência é que o escândalo deixe-o em frangalhos. O sucesso dos atletas muito mais tem a ver com empenho e talento do que propriamente com apoio estatal e do COB. Muitos prodígios precisam do suporte financeiro da iniciativa privada para conseguir manter a rotina de treinos, estrutura e viagens, sobretudo em modalidades que não possuem grande atenção popular. E outros nem ao menos chegam a se revelar prodígios, em decorrência da falta de oportunidades.

Após a prisão de Nuzman, o Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu o dirigente brasileiro e as atividades do COB, congelando provisoriamente os recursos e subsídios. Como o esquema tinha tentáculos no exterior, haverá sanções contra outros comitês e dirigentes.

O ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, afirmou que o esquema de compra de votos não manchou o que foi feito, declarando que "o Brasil cumpriu seu papel ao sediar uma edição extraordinária". Mas, na realidade, além de manchar a imagem do País perante a comunidade mundial, os desmandos praticados em torno do evento deixam um gosto amargo e uma conta caríssima, assim como fez a Copa do Mundo de 2014.

Ambos deveriam ter sido marcos para o estímulo e o investimento no esporte como ferramenta de ascensão social e de engrandecimento pessoal para milhões de crianças e jovens. Contudo, deixaram pouco de concreto para a evolução do esporte nacional, o qual continua pouco prestigiado nas escolas e em programas de governo.

Há estádios suntuosos às moscas, enquanto faltam equipamentos e recursos humanos para incluir quantidade maior de crianças em suas atividades.

O esporte brasileiro foi usado, nos últimos anos, como mola propulsora para alguns políticos mal-intencionados. Com grande potencial transformador, a sua prática merece tratamento mais digno por parte das autoridades. O sentimento saudável que muitos nutrem pelo esporte olímpico não pode ser apagado diante da má administração.