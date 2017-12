Entregues à violência

00:00 · 16.12.2017 por Gilson Barbosa - Jornalista

Comumente recebo mensagens interessantes, sobre fatos atinentes a assuntos que reputo de relevante importância. Há algum tempo, li um texto que narrava o calvário de um professor de Física da rede pública de Porto Alegre e suas dificuldades com uma aluna mais interessada em usar o celular na sala de aula do que em cumprir suas obrigações. O texto mostrava claramente o desafio que é hoje, para um mestre, trabalhar de forma honrada e tranquila, diante de alunos mais conscientes dos seus direitos do que de suas responsabilidades e deveres. Hoje, quando se fala em estudantes, busca-se destacar-lhes os direitos, fixados por leis e estatutos ainda recentes. Muito justo, não fosse o fato de que, na mão contrária, não se tem trabalhado a questão dos deveres e responsabilidades a que esses mesmos alunos estão sujeitos e que deveriam, da mesma forma, cumprir.

O trabalho dos docentes se compara muitas vezes, na atualidade, à situação dos gladiadores da Roma Antiga, forçados a se enfrentar até a morte, diante de feras humanas bestializadas, sedentas de sangue. Hoje estão eles, notadamente na rede pública de ensino, sujeitos ao desafio diário de tentar transmitir ensinamentos simultaneamente a um pequeno número de alunos interessados em aprender e a um outro, bem maior, disposto apenas a tumultuar o ambiente escolar, chegando mesmo ao extremo da agressão física ou até com pequenos objetos cortantes. Não sou alarmista, nem tampouco exagerado. Pouco se fala nisto, mas ser professor nesses ambientes, e nestes tempos, tornou-se profissão de risco. É como se os mestres estivessem entregues a pequenas feras que nada querem com o aprendizado, mas sim com a violência, muitas delas convivendo com sérios problemas de desagregação familiar que acabam desaguando nas escolas.

Cobra-se muito dos professores, inclusive atitudes que não lhes são inerentes, como apaziguar conflitos que geralmente degeneram em situações difíceis de controlar. Não é à toa que muitos se desestimulam e estão abandonando a profissão. Há que se encontrar urgentemente uma saída para pôr fim a tanto desrespeito!