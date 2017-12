Empréstimos consignados

00:00 · 23.12.2017

Em outras publicações, afirmamos que o Poder Judiciário está assoberbado de processos, exatamente porque a Administração Pública não cumpre o seu papel de decidir sobre alguns simples e incontroversos direitos dos administrados, de modo a evitar conflitos cíveis e criminais, como indenização, estelionato e peculato apropriação/desvio.

Quando o cidadão está na ativa e é funcionário de algumas Prefeituras (Municípios), aqui no Ceará, a Caixa Econômica Federal lhe concede um empréstimo, obtendo, todavia, como garantia semelhante a de um aval, o desconto mensal efetivado em seu salário, na folha de pagamento, pela Prefeitura, para esta, em seguida, lhe transferir o respectivo valor (repasse).

Algumas Prefeituras fazem o desconto no salário do seu funcionário, mas não repassam o respectivo valor à Caixa Econômica Federal, credora do dinheiro. Entretanto, a Caixa notifica apenas o funcionário e, às vezes, põe o seu nome no SPC/SERASA, lhe trazendo enormes dissabores, mormente numa pequena comunidade, sem também notificar a Prefeitura, a causadora de tudo, surgindo, assim, diversas ações judiciais para cobrança de dano moral, e assoberbando a Justiça Federal.

Nesse caso, ao condenar a Caixa Econômica Federal e o Município, solidariamente, a indenizarem civilmente o funcionário municipal, por dano moral, deverá o Juiz, também, remeter peças ao Ministério Público, nos termos do art.40 do Código de Processo Penal, para processar o Prefeito e o Secretário de Administração/Pessoal, por peculato apropriação ou desvio (art. 312 do Cód. Penal).

Se o dinheiro descontado do funcionário, não for imediatamente repassado à Caixa, e tiver ficado nas mãos dos próprios gestores da municipalidade, será crime de peculato apropriação e, se utilizado em outra finalidade, será peculato desvio, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, recentemente reiterado pela 1ª Turma, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na AP 916/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2016 (Informativo 826).

Tendo em vista que esses empréstimos consignados são feitos em até 72 (setenta e duas) prestações (6 anos), no caso de reiteração, ou seja, continuarem descontando do servidor, o valor mensal do empréstimo, sem repassá-lo ao Banco credor (Caixa Econômica), o Juiz desse primeiro processo deverá, ainda, na sentença, deixar registrado que fica de logo fixada multa mensal relevante, nas pessoas físicas do Prefeito e do Secretário de Administração/Pessoal, e não do Município, porque senão estará punindo o bolso da própria Sociedade, sem prejuízo da promoção de ação de improbidade administrativa contra eles e quem mais estiver envolvido.

E, se surgirem novas ações cíveis proposta pelo mesmo funcionário, novamente pedindo indenização por dano moral, pela reiteração da atitude delituosa da Prefeitura, o juiz remeterá, da mesma forma (art. 40 do Código de Processo Penal), peças ao Ministério Público, para processá-los criminalmente, tantas vezes necessárias, pelo mesmo peculato apropriação ou desvio (art. 312 do Cód. Penal, pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa), em continuidade delitiva (art.71, Cód.Penal) ou, para outra corrente doutrinaria, em concurso material mesmo, ou seja, por cada crime reiterado, o que implicará numa punição muito mais grave ainda.

Agapito Machado. Juiz federal e professor