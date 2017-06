00:00 · 13.06.2017

O golaço do meia Ronny, aos 47 minutos do segundo tempo, livrou o Fortaleza de uma derrota na Arena Pantanal, na noite de domingo, 11/6, e garantiu-lhe o empate, em 2 x 2, com sabor de vitória, diante do Cuiabá (MT), pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Esta matéria da editoria Jogada foi a mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.