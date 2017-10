00:00 · 13.10.2017

O presidente Michel Temer divulgou nas redes sociais um vídeo por conta da celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado nessa quinta (12). Na mensagem, além de narrar parte da história da Santa, Temer diz que roga a Deus por dias melhores. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.