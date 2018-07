00:00 · 18.07.2018

Em cada esquina da cidade, agora surge uma faculdade. Faculdade para todos os públicos e gostos. Enquanto a "gaia ciência" pede cientistas e técnicos cada vez mais sintonizados com as exigências dos novos tempos da cibernética, da robótica, da inteligência artificial, fazemos o percurso de volta aos inícios e meados do Século XX e até mesmo do século XIX, quando floresceu e cresceu a árvore do bacharelismo. Àquela época, quando também florescia a máquina do burocratismo estatal, todos buscavam a sombra acolhedora de um cargo público, onde pudessem ganhar muito e trabalhar pouco.

A história do Brasil é bastante rica quanto a esses fatos do passado mais distante e mais recente. O primeiro pertinente ao coronelismo, quando as famílias importantes e abastadas deveriam contar entre seus membros um militar, um padre e um bacharel em direito. Mesmo sem vocação para as armas, para a religião, para as leis. O trabalho era tido como vergonhoso, e por isso nada aconselhável para os "nobres" da sociedade. Buscar abrigo no nicho oficial da máquina burocrática ou cartorial, com salários compensatórios e pouco trabalho, era o sonho de todos os bem nascidos.

Agora, em pleno século XXI, querer trazer de volta as práticas burlescas do passado, multiplicando faculdades em cada esquina, pouco importando a qualidade do ensino e a capacidade de quem o administra - é verdadeiramente um falso progresso.

Enquanto isso, a indústria clama por mão de obra especializada para serviços especializados. E a imprensa anuncia, com relação ao Ceará, a existência de um milhão de pessoas analfabetas. É demais.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador