Em busca de influência

00:00 · 26.02.2018

O Brasil continua a perseguir, com veemência, sua adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que reúne nações com vasto poderio econômico. Após muitos anos sem mostrar entusiasmo em se tornar um membro-pleno da entidade, o País, sob a administração de Michel Temer, estipulou a filiação como meta diplomática prioritária.

O argumento da administração federal é que, ao fazer parte do seleto conjunto, o Brasil ganhará um selo de reconhecimento internacional, por meio do qual, acredita o Planalto, poderá obter trunfos para acelerar o processo de recuperação da economia e conceder a ela maior credibilidade. Em se tornando partícipe, há expectativa também de favorecer investimentos internacionais e exportações, fortalecer a confiança dos investidores e das empresas, obter taxas de juros menores e estreitar o diálogo com economias desenvolvidas.

O Brasil já é um parceiro-chave da OCDE desde 2007, o que o qualifica como colaborador de destaque, contudo, o caminho para se tornar membro é mais longo. Após apresentar formalmente o pedido de entrada, no fim de maio do ano passado, tem sido nítido o desapontamento do governo com a demora nas negociações. Há outros países na fila, como Argentina, Peru e Bulgária, alguns desses em compasso de espera por longo período. Os Estados Unidos são contra a entrada de várias nações em um pequeno intervalo de tempo. Para ser aprovada a filiação, todos os atuais 35 associados precisam chancelar a decisão.

Um ponto positivo da adesão é o compromisso com padrões fiscais e econômicos praticados internacionalmente. A Organização exige que o País se adapte a 237 recomendações, as quais garantem uma economia mais transparente e responsável. É sempre pertinente relembrar que práticas caducas na gestão pública e na condução econômica fizeram do Brasil um retardatário em competitividade, mesmo quando gozava de desempenhos efervescentes no PIB. Após a repercussão de tantos casos de inadvertência e indecência com o dinheiro do contribuinte, este País precisa, impreterivelmente, se enquadrar em parâmetros de gestão respeitados na comunidade global, entrando ou não na OCDE.

Como membro, além de conquistar a deferência econômica de nações influentes, o Brasil retomaria parte do prestígio internacional perdido por conta da recessão e dos avassaladores escândalos de corrupção. O brio que outrora a Nação despertava ao redor do mundo, como uma jovem e promissora emergente, necessita ser reacendido, pois não obstante as manchas recentes, resiste imenso potencial em ser um dos protagonistas da geopolítica.

Corrente contrária à filiação defende que ela não traria mudanças concretas, uma vez que a OCDE não aplica sanções em casos de descumprimento de recomendações. Esse lado acredita ainda que, ao se associar, o Brasil abriria mão de liderar o G77, grupo de países pobres e em desenvolvimento, uma vez que privilegiaria os laços com nações ricas. Mas é justamente esta última a estratégia de política externa do atual governo, na tentativa de reposicionar o País.

Nas últimas semanas, o Itamaraty afirmou que as negociações para o acesso à OCDE serão intensificadas. Além de cumprir os requisitos solicitados, o Brasil reforçará a representação diplomática em Paris, sede da Organização. Os esforços podem ampliar a chance de o País ser aceito, mas a decisão soberana é dos membros-plenos.