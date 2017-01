Eleitor consciente

00:00 · 07.01.2017

Uma grande maioria dos nossos eleitores ainda não enxergou que considerável parcela da culpa de todos esses desmandos, essa roubalheira, esse tsunami de falcatruas que sempre avassalou a nação e atualmente tem-se verificado com mais intensidade no País, é deles. Lamentavelmente, muitos ainda não tomaram consciência de que governantes e parlamentares são seus mandatários, eleitos para agirem em nome deles, cidadãos ao exercerem o sagrado direito do voto nas urnas durante as eleições, a cada dois anos.

Assim, quando estes mandantes não cumprem essa inalienável e sagrada prerrogativa, através de escolhas certas de seus mandatários, sejam eles Presidentes, Senadores, Deputados, Prefeitos ou Vereadores, com eles se acumpliciam pelas práticas desses atos desonestos e desmandos cometidos exacerbadamente, mesmo que disso não se apercebam depois. Por tais razões é de todo necessário que você cidadão brasileiro que é eleitor e ainda não se conscientizou que tem um imenso potencial decisório em suas mãos, deve fazer uso disso quando votar no próximo pleito, na tentativa de melhorar a vida de todos.

Seu voto é a sua arma, que pode livrar nosso País de elementos nefastos que distorcem suas reais atribuições, como representantes do povo nas mais diversificadas posições tanto no Executivo como no Legislativo, como noticiam jornais, revistas e TV's.

As tramoias, os atos de corrupção, os desvios de verbas públicas, escândalos os mais diversos, praticados por políticos inescrupulosos em todas as esferas da administração pública podem assim ser estancados através do voto certo, consciente, pois desse modo teremos governantes e parlamentares que honrem seus mandatos.

Luiz Itamar Pessoa

Advogado