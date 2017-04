00:00 · 06.04.2017

Existe permanente debate concernente às deficiências na educação básica, com foco principalmente na necessidade de melhora na qualidade e na abrangência dos ensinos Fundamental e Médio no País. Contudo, apesar da inconteste relevância desses assuntos, outro que deveria ser igualmente objeto de cobranças e discussões, comumente, fica ofuscado: a pré-escola, cujo papel também é de grande relevância social.

O IBGE trouxe à tona novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no suplemento "Aspectos dos cuidados das crianças de menos de quatro anos de idade", os quais revelam grande carência. Em 2015, mostra o levantamento que somente 2,6 milhões de crianças brasileiras de até quatro anos (do universo de 10,3 milhões) estavam matriculadas em creche ou pré-escola, o que representa apenas 25,6% do total. Isso quer dizer que por volta de 74% delas não frequentam a escola nessa fase embrionária de aprendizado, com ênfase nos aspectos lúdicos e relacionamento humano.

No Ceará, o quadro é semelhante. 72,1% das crianças cearenses (334 mil) pertencentes a essa faixa etária estão distantes da educação infantil. São Paulo é o estado que tem o menor índice (61,2%), seguido por Santa Catarina (61,5%) e Paraná (66,9%).

Nas residências em que os pequenos brasileiros não vão à escola, a maioria dos pais e responsáveis (61%) expressou, nas entrevistas ao IBGE, o desejo de matriculá-los. A escassez de vagas em creches da rede pública está entre os fatores que mantêm tantas crianças em casa. Sancionado em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, em seu rol de metas, universalizar a educação infantil pré-escolar para a faixa etária de quatro a cinco anos. Esta, aliás, tem uma taxa muito mais forte de matriculados (em torno de 90%) do que a de 0 a 4 anos de idade.

Objetiva também expandir a oferta de vagas em creches para contemplar, no mínimo, 50% das crianças de até três anos de idade até 2024, o que seria um avanço significativo em relação ao panorama ora observado. Para além do necessário suprimento da demanda, o PNE também constitui estratégias com o objetivo de incrementar a qualidade no ensino de primeira infância. Diante de um orçamento da União que só encolhe, em virtude da recessão e do ajuste fiscal, o Plano precisa de muita atenção para que não se torne um mero protocolo de intenções, com objetivos que acabam não saindo do papel, como ocorreu em outras ocasiões.

Tais documentos, que visam ao planejamento a longo prazo, não raro, estabelecem intenções demasiadamente ousadas, para não dizer ilusórias.

Há que se levar em conta a realidade das finanças e a viabilidade dos projetos, os quais precisam ser adaptados às intempéries e imprevistos que irrompem. Nesse contexto, é improvável que o dinheiro necessário para cumprir as metas esteja à disposição do governo.

Mas os trabalhos não devem cessar. A PNAD deixa claro que é urgente a abertura de mais matrículas e a construção de creches para atender a milhões de famílias. As ações precisam levar em consideração as discrepâncias regionais e de renda, a fim de tornar o acesso à educação infantil mais igualitário e de cimentar um traçado mais firme para os alunos em direção às etapas de aprendizado subsequentes. O início da formação cognitiva e social dos brasileiros deve ser tratado com maior diligência pelos governantes.