Economia centralizada

00:00 · 22.12.2016

A forte desigualdade econômica e produtiva entre os municípios brasileiros se mantém sem melhoras significativas, de acordo com a última pesquisa do IBGE sobre o PIB das cidades, divulgada neste mês de dezembro, com dados relativos a 2014. A concentração de riquezas em poucas localidades continua bastante presente, enquanto uma área significativa do País fica responsável por gerar montantes bem mais módicos.

Somente sete municípios (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre) detêm 25% das riquezas produzidas nacionalmente. Outra informação importante diz que metade do PIB brasileiro está aglutinada em apenas 62 cidades. O panorama é praticamente igual ao verificado na pesquisa anterior, referente a 2013. Para se ter uma ideia, só a cidade de São Paulo, a mais poderosa economicamente, acumula 10,9% do PIB nacional, fatia também idêntica à do ano anterior.

A estagnação dos percentuais, nesse intervalo de um ano, mostra a suspensão de um processo que vinha modificando, embora lentamente, o cenário de disparidades. Cidades de menor porte e fora dos polos das capitais conseguiram incrementos, sobretudo entre os anos de 2009 e 2013. A divisão e também a interiorização dos valores girados era relevante, na medida em que abria oportunidade em lugares de forma mais pulverizada. Contudo, tal trajetória cessou e o domínio das metrópoles na atração de investimentos volta a imperar, o que não é bom para um país de dimensões territoriais tão extensas .

Conforme o IBGE, nenhuma das dez cidades que centralizam a maior parte das receitas do País pertence ao Nordeste, o que reforça a já conhecida discrepância regional escancarada entre os estados. Fortaleza, o município nordestino com o maior PIB, aparece apenas na 11ª colocação no ranking nacional.

Mesmo as capitais desta região enfrentam dificuldades maiores em alavancar aportes relevantes, em relação ao que se verifica no Sul e Sudeste, as quais possuem um aparato produtivo consolidado em diversos setores, o que funciona como aspecto facilitador na multiplicação de negócios e na abertura do mercado de trabalho. Quanto ao Interior, os óbices são ainda mais severos, principalmente levando-se em conta a longa estiagem em curso e os efeitos catastróficos que esse fenômeno causa no ambiente econômico das pequenas localidades, afetando sobremaneira produção e consumo.

Os dados ainda não contabilizam os anos de recessão, que devem apequenar os Produtos Internos da maioria das cidades, bem como o PIB "per capita". As nordestinas tendem ainda a sofrer nos próximos levantamentos, uma vez que possuem população mais vulnerável, em virtude da renda mais baixa e dos indicadores sociais fragilizados. O avanço do desemprego é outro fator preocupante que leva a frear as economias locais, impactando, sobretudo, aquelas mais suscetíveis, com uma pauta pouco diversificada de atividades.

Entre os planos para a retomada econômica que foram apresentados pelo governo federal, as idiossincrasias regionais vêm sendo desconsideradas, o que deve manter a polarização excessiva nos próximos anos, mesmo quando o Brasil voltar a deslanchar na economia, o que deve demorar. O potencial do Nordeste precisa ser explorado de maneira mais intensa e, para isso, são necessárias políticas de apoio específicas ao desenvolvimento regional, o que inclui obras de infraestrutura hídrica e logística e a concessão de estímulos fiscais.