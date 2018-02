'É hora de ouvir os pacifistas'

00:00 · 24.02.2018 por Luís Eduardo Girão - Cineasta e empresário

Uma mistura de sentimentos - perplexidade, dor, alívio, gratidão, temor e, ao mesmo tempo, esperança - tomou conta de meus dias, desde que a escola onde meus dois filhos adolescentes estudam, na Flórida, virou palco de mais um massacre humano. Alívio e gratidão, pela vida deles. Dor, pelas famílias das 17 vítimas que tiveram a sua vida ceifada prematuramente, e por toda uma comunidade condenada a carregar mais esse trauma coletivo.

Perplexidade e temor, ante a irracionalidade dos que ainda insistem, no nosso Brasil - mesmo confrontados com tantos exemplos -, em desfigurar o Estatuto do Desarmamento e levar para os lares brasileiros a imitação dessa inaceitável tragédia americana.

Estava a caminho da escola quando meu filho avisou que havia soado um alarme de incêndio e ele tinha saído, mas minha filha ainda estava lá dentro. Instantes depois, tento chamá-la insistentemente pelo celular, ele liga para dizer que havia uma pessoa armada na escola, disparando contra alunos e professores.

Quando cheguei, a cena era de um filme de guerra; carros de Polícia, helicópteros, e pais desesperados em busca dos filhos. Enquanto rezava para agradecer pela vida de meu filho, eu pedia a Deus para salvar a minha filha e a dos demais estudantes. Após intermináveis 30 minutos, ela me liga aos prantos, contando como o professor foi morto na frente deles, ao tentar fechar a porta para protegê-los do assassino. Por que - murmurávamos nós , os pais , uns aos outros lá na rua - os EUA insistem em cultuar as armas e colecionar desastres

Desde esse episódio, não sai da minha cabeça a situação crítica do meu Ceará, vice-campeão, conforme estudo do "Mapa da Violência", entre os estados brasileiros com mais mortes por arma de fogo: 42,9 homicídios a cada 100 mil habitantes, quatro vezes maior que o parâmetro mínimo, dez, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Um título que a "Terra da Luz" não merece e que envergonha os cearenses.

Fico ainda mais triste quando vejo alguns líderes políticos gritando pela liberação das armas de fogo para a população, como uma alternativa para diminuir a violência. É querer apagar fogo com gasolina.

Afrouxar o Estatuto do Desarmamento, uma conquista da sociedade civil brasileira e de 16 países, seria um retrocesso que poderia nos levar a uma situação de violência ainda mais grave. Temos que avançar em um novo tempo para nossos filhos e netos e não voltar à Idade Média, reforçando a barbárie, o faroeste e o "bang-bang" urbano no meio de inocentes. Precisamos refletir com base na razão e cobrarmos das autoridades a retirada e destruição, com mais blitzes de busca e apreensões, das armas que estão nas mãos dos criminosos. É hora de nos juntarmos pelo Bem!