00:00 · 27.02.2018

Dois líderes de uma facção criminosa paulista no Rio Grande do Norte foram encontrados mortos na noite de domingo,25/2, em uma penitenciária potiguar. Lázaro Luís de França e Shakespeare Costa de França foram assassinados nas celas. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.