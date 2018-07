00:00 · 09.07.2018

Dois confrontos armados entre criminosos e patrulhas do BPRaio terminaram em mortes, entre quinta (5) e sexta-feira (6). O primeiro caso se deu na zona rural de Canindé e o segundo em Quixeramobim. Um dos homens seria foragido da justiça e o outro, traficante de drogas. Esta foi a matéria mais lida do fim de semana no Diário do Nordeste.