00:00 · 18.12.2017

Os fotossensores das rodovias federais que cortam o Ceará foram desligados desde a última sexta-feira (15), informou, em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O desligamento se deu em virtude do processo de novas licitações. Esta matéria, da editoria Cidade, foi a mais lida neste domingo (17), no site do Diário do Nordeste.