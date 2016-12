Divergências elevam a tensão na Assembleia

00:00 · 22.12.2016

Todas as atenções dos deputados estaduais cearenses, desde a última semana, estavam voltadas para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o TCM. A medida foi aprovada, ontem, na Assembleia. Na véspera, o plenário rejeitou todos os recursos feitos para evitar a votação da proposta. Este assunto foi o mais lido do dia no Jornal.