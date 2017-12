Disseminar alternativas

00:00 · 16.12.2017

O Ceará vive o período mais longo com chuvas abaixo da média histórica registrada pela Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos). O ciclo prolongado de estiagem se arrasta desde 2012. Após seis anos, autoridades, produtores rurais e a população, em geral, foram obrigados a rever hábitos e mudar estratégias, a fim de permitir o consumo sustentável de água, bem como estudar alternativas viáveis que amenizem as dificuldades decorrentes dessa fase com raríssimas precipitações.

No Interior, a população compreendeu imediatamente a urgência em face de tal contexto. Na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, contudo, somente agora os habitantes começaram a despertar para a gravidade da seca, quando os reservatórios hídricos espalhados pelo Estado minguam com a carência de chuvas. O Açude Castanhão chegou a 3,12% da sua capacidade de armazenamento e colocou o abastecimento da RMF sob perspectiva de colapso.

As primeiras projeções oficiais em relação ao que se poderá esperar da próxima quadra chuvosa serão divulgadas somente em meados de janeiro. Embora ainda não existam elementos científicos suficientes para elaborar prognóstico que seja fiel à realidade, é preciso considerar a possibilidade de o Estado ingressar em 2018 no sétimo ano consecutivo de seca.

Diante de tal risco, além de levar para frente projetos planejados há anos com o objetivo de ampliar a oferta de água, multiplicar as experiências que obtiveram resultados positivos na convivência com a estiagem, pode ser fundamental para reduzir a magnitude dos obstáculos que serão enfrentados pelos cearenses caso seja confirmado outro ano seco.

Entre as propostas que simplificaram o cotidiano da população neste cenário de escassez está ação desenvolvida pelo governo federal denominada de Programa Água Doce. No Interior, a medida aliviou a situação precária observada em diversos municípios. O projeto, que consiste na implantação de sistemas de dessalinização da água salobra ou salina, obtida a partir de poços profundos, assegura a várias comunidades instaladas nas zonas rurais do Semiárido o acesso a recursos hídricos de qualidade para o consumo humano.

Em balanço divulgado em outubro último, o Ministério do Meio Ambiente informou que 482 sistemas de dessalinização foram implantados e 82 equipamentos estão em fase de implantação. O órgão ressalta, todavia, que aproximadamente 3,4 mil comunidades distribuídas em 330 municípios se enquadram no perfil de regiões que deveriam ser beneficiadas com o Água Doce.

Iniciativas isoladas de produtores rurais no campo têm superado os prejuízos com a seca, através de investimento em tecnologias que tornem o sistema de irrigação mais eficiente. Entre as experiências bem-sucedidas, destaca-se uma ação executada em Quixeramobim que reaproveita a água utilizada na criação das tilápias para atender às demandas do solo e da plantação.

Por outro lado, são muitos os produtores que ainda não dispõem de recursos para usar tais mecanismos inovadores ou até desconhecem as alternativas possíveis para obter melhor resultado com a plantação. Para esses pequenos, a colheita não consegue, às vezes, nem suprir as necessidades de sustento da própria família e, para resistir aos efeitos deletérios da estiagem, o agricultor tem de recorrer às soluções que exigem menor consumo de água. As alternativas para a convivência com a seca existem, mas falta maior esforço para disseminá-las.