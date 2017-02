00:00 · 01.02.2017

Pressionada pela torcida após a derrota para o, então, lanterna do Campeonato Cearense, o Horizonte, no domingo passado, a diretoria do Fortaleza anunciou seis novos reforços para o Leão do Pici. Com isso, crescem as expectativas para o jogo contra o Maranguape, amanhã, no Castelão. Esta foi a matéria mais lida no Diário do Nordeste, ontem.