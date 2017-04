00:00 · 06.04.2017

Após a derrota para o Ferroviário no último domingo, dirigentes do Fortaleza foram mostrar aos atletas, que uma nova derrota para o Ferrão, no próximo domingo, fará o time entrar de férias até maio, quando se iniciará a Série C do Brasileiro, contra o Remo/PA, em Belém. Esta matéria da editoria Jogada foi a mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.