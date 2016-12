Deus se humanizou

00:00 · 24.12.2016

Vivemos imersos num contexto sociocultural no qual o sentido e a força do mistério do Natal permanecem obscurecidos. Primeiro, porque a proximidade do fim de ano carrega o peso do cansaço, do ativismo, das correrias e ansiedades que acabam impedindo a preparação para acolher a Novidade natalina. Em segundo lugar, somos impactados por um modo de festejar o Natal que nos distancia da Gruta de Belém.

Consumismo e dispersão são traços que acompanham nossa cultura e dificultam a vivência do Natal. O verdadeiro sentido do Natal se encontra na Gruta de Belém. Agostinho nos brinda com esta linda reflexão: 'Ele está deitado numa manjedoura, mas contém o universo inteiro; mama num seio materno, mas é o pão dos anjos; veio em pobres panos, mas reveste-nos de imortalidade; é amamentado, mas é também adorado; não encontrou lugar na estalagem, mas constrói para si um templo no coração dos seus fiéis'. No rosto do menino de Belém, a Misericórdia desce sempre mais abaixo, nos extremos da condição humana. 'Habitou na terra o morador do céu para que o homem, habitante da terra, pudesse encontrar morada nos céus'. O Deus agora é buscado em nossa interioridade e em tudo o que é humano.

Para entrar na Gruta de Belém é imprescindível o silêncio. O silencio da gruta nos revela o essencial e faz brotar em nós o desejo profundo de sermos mais humanos, de sermos aquilo que já somos refletidos no rosto aberto daquele Menino. Feliz Natal!

Eugênio Pacelli

Padre